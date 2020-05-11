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HATAY Bodrum kattaki depoda, felçli ve görmeyen annesine bakıyor

Bodrum kattaki depoda, felçli ve görmeyen annesine bakıyorHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Velid Gazel (52), ülkelerindeki iç savaş sırasında geçirdiği felç nedeniyle yürüyemez hale gelip, görme yetisini kaybeden annesi Emine Sennun'a (84) apartmanın bodrum katındaki depoda bakıyor.

11.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:27
Bodrum kattaki depoda, felçli ve görmeyen annesine bakıyor
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Velid Gazel (52), ülkelerindeki iç savaş sırasında geçirdiği felç nedeniyle yürüyemez hale gelip, görme yetisini kaybeden annesi Emine Sennun'a (84) apartmanın bodrum katındaki depoda bakıyor. Annesini yalnız bırakamayan ve bel fıtığı nedeniyle ağır işlerde çalışamayan Gazel, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.
Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Emine Sennun, iç savaştaki bombardıman sırasında kısmi felç geçirdi. Felçli kalan Emine Sennun, görme yetisini de kaybetti. Oğlu Velid Gazel tarafından tedavi edilmesi amacıyla önce Afrin'e ardından Cinderes'e götürüldü. Ancak tedavilerden yanıt alınamadı. Bunun üzerine anne ve oğlu Türkiye'ye geldi. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaşlı kadın ve oğlu, Reyhanlı ilçesinde, bir apartmanın bodrum katındaki depoya yerleşti.
'KİMSEMİZ YOK'
Sennun'un kendisine şefkatle baktığını söylediği oğlu Velid Gazel ise hayatta annesinden başka kimsesinin olmadığını anlattı. Annesinin tüm bakımını kendisinin yaptığını söyleyen Gazel, "Onun benden, benim ondan başka kimsemiz yok. Küçük ve sağlıksız bir ortamda yaşıyoruz. Kış çok zor şartlar altında geçti. Ev olarak kullandığımız depo, yerden aşağıda olduğu için çok su aldı. Komşuların yardımlarıyla kiramızı ve yemek ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Yokluk içerisindeyiz. Belimdeki fıtık nedeniyle benim de tedavi ve ilaca ihtiyacım var. Annemi yalnız bırakamıyorum, çalışamıyorum. Tek istediğimiz hayırseverlerin ve devlet büyüklerinin bizlere yardımcı olması" diye konuştu. HATAY Bodrum kattaki depoda, felçli ve görmeyen annesine bakıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Bodrum, Güncel, Haber

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