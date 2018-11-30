Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Suriyelilerin Kalıcı Olmasını İstemiyorum

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyelilerin kalıcı olmasını istemediğini söyleyerek "Savaş bittiğinde herkes kendi coğrafyasında hayatını inşa etsin istiyorum. Sadece Hatay'da 500 bin Suriyeli var. Bu Suriyeliler gitmezse bizim buradaki demografik yapımız da bozulur, ekonomik dengeler de bozulur" dedi.

Lütfü Savaş, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın sorularını yanıtladı. Hatay'da nüfusun 1 milyon 600 bin olduğunu belirten Savaş, buna ek olarak 500 bin civarında Suriyeliyi misafir ettiklerini söyledi.

"PANSUMANLA UĞRAŞMAYIN"

"20 bini konteyner kentte yaşıyor. Buraya çok sivil toplum örgütü geliyor, Suriyelilere yardım etmek istiyor. Diyoruz ki siz pansumanla uğraşmayın, kalp fonksiyonları bitmek üzere olan halkın kalbiyle uğraşın" diyen Savaş, şöyle devam etti:

"Savaşı bitirin, bu insanlar da vatanına döner, 7 yıldır başka ülkenin toprağında misafir olarak kalmak da kolay bir şey değildir. Ben Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada kalıcı olmalarını istemiyorum. Savaş bittiğinde herkes kendi coğrafyasında hayatını inşa etsin istiyorum. Sadece Hatay'da 500 bin Suriyeli var. Bu Suriyeliler gitmezse bizim buradaki demografik yapımız da bozulur, ekonomik dengeler de bozulur, bizim yapacağımız hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Bizim gelirimiz 1 milyon 600 bin kişiye göre. Daha fazla enerji, daha fazla su gerekiyor, daha fazla çöp toplamak zorunda kalıyorsunuz, tüm maliyetler artıyor. 7 yıldır idare ediyoruz. 1 milyon 600 bin kişilik yatırım payını 2 milyon 100 bin kişi paylaşıyor. Bu savaşın bir an önce bitmesini bekliyoruz. Binlerce masum insan ölüyor.

"MAALESEF BÜROKRATİK ENGELLERİ AŞAMADIK"

Savaş, Boğazlıyan'ın "5 yılın nasıl geçtiğini anlattınız. Şimdi önümüzde 5 yıl daha var ve siz yeniden Hatay'ı yönetmeye aday, talipsiniz. Önümüzdeki 5 yıl için projeleriniz, vaatleriniz nedir?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Önce huzur vaat ediyorum. Bu ortamda huzuru sağlamayı bugüne kadar başardık. Elbette ki tek başımıza başarmadık. Gerek devletimizi yöneten vali, kurum amirlerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, huzuru katkı yönünde sinerji oluşturdular. Eğer medeniyet altyapıdan başlıyorsa altyapımızı bitireceğiz. 8 yıl önce her yağmurda 2 bin evi su basardı. Şimdi çok büyük bir afet olmadıktan sonra önemli bir sıkıntı olmuyor. 5 yıl sonra altyapısını bitirmiş, Expo'sunu yapmış, milyonlarca turist ağırlamış bir şehir olmak istiyoruz. Gastronomiden dünyadaki muadillerimizin yapmış olduğu kazancı sağlamak istiyoruz. Bir projemiz var. Beyrut'tan Hatay'a, Hatay'dan Beyrut'a, Kıbrıs'a, Mersin'e deniz otobüsüyle turist taşımacılığı yapmak istiyoruz. Aynı zamanda Hatay'ı ticari anlamda Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin güneyinin merkezi yapmak istiyoruz. Gastronomi, Expo, HADO (Deniz otobüsü seferleri buna büyük bir katkı sağlayacak. Beyrut-Hatay arası 3 saat deniz otobüsüyle. 5 aydır deniz otobüsünü aldık, maalesef bürokratik engelleri aşamadığımız için başlatamadık."

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

23 Mart 1965 tarihinde Antakya'da doğan Doç. Dr. Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesinde geçirdi.1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde Doktorluk görevinde bulundu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nin kuruluşunda görev aldı. Eski Devlet Hastanesinin Mustafa Kemal Üniversitesi'ne kazandırılması ve Araştırma Hastanesinin açılmasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2007 yılında Doçent oldu. 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

Kendisini milliyetçi bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47.3 oyla seçimleri kazandı.Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri'nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu.Ancak 2014 Türkiye yerel seçimleri'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen annesinin telkinleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi. %41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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