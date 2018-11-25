Hatay Büyükşehir Belediye Fener'i Devirdi

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor
sahasında Fenerbahçe
'yi konuk etti. Dişli geçen mücadeleyi Hatay 72-67 kazandı. Günün iyilerinden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu İlsu Darıcıoğlu, 5 faul yaparak mücadelenin son 2 dakikasında takımını yalnız bıraktı.
KÜNYE
Salon: Antakya
Hakemler: Turgut Işık
xxx, Abdullah Koputan
xx, Yiğit Emre Şimşek
xx Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris
xx 1, Yeliz Doğan x, İlsu Darıcıoğlu xxx 7, Snytsına xxx 10, Cansu Köksal
xxx 12, Gizem Başaran xxx 6, Abdelkader xxx 19, Glory Jonhson xxx 17 Fenerbahçe: Ayşe Cora
xxx 10, Birsel Vardarlı
xx 6, Vaughn xxx 14, Kelsey Plum xx 9, Anastasıya xx 5, Tuğçe Canıtez
xx 5, Özge Yavaş xx 3, Hartley xxx 15, Esra Topuz x 1. Periyot: 14-18 (Fenerbahçe lehine) Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 52-49 (Hatay lehine)
(Mehmet Bayrak/İHA)
Türkiye,Büyükşehir Belediyespor,Fenerbahçe,Hatay
25 Kasım 2018 Pazar 18:11