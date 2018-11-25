25 Kasım 2018, 18:11
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Hatay Büyükşehir Belediye Fener'i Devirdi

Hatay Büyükşehir Belediye Fener

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dişli geçen mücadeleyi Hatay 72-67 kazandı. Günün iyilerinden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu İlsu Darıcıoğlu, 5 faul yaparak mücadelenin son 2 dakikasında takımını yalnız bıraktı.

KÜNYE

Salon: Antakya Hakemler: Turgut Işık xxx, Abdullah Koputan xx, Yiğit Emre Şimşek xx Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris xx 1, Yeliz Doğan x, İlsu Darıcıoğlu xxx 7, Snytsına xxx 10, Cansu Köksal xxx 12, Gizem Başaran xxx 6, Abdelkader xxx 19, Glory Jonhson xxx 17 Fenerbahçe: Ayşe Cora xxx 10, Birsel Vardarlı xx 6, Vaughn xxx 14, Kelsey Plum xx 9, Anastasıya xx 5, Tuğçe Canıtez xx 5, Özge Yavaş xx 3, Hartley xxx 15, Esra Topuz x 1. Periyot: 14-18 (Fenerbahçe lehine) Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 52-49 (Hatay lehine)

(Mehmet Bayrak/İHA) Türkiye,Büyükşehir Belediyespor,Fenerbahçe,Hatay
25 Kasım 2018 Pazar 18:11



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