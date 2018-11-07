Hatay Büyükşehir Belediyesinin Bütçesi

Hatay
Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti
Grup Başkanı ve Yayladağı
Belediye Başkanı Mehmet Kalkan
, "Hatay artık hizmet dolu yeni sayfalar açılmasını bekliyor." dedi.
Kalkan, AK Parti Hatay İl Başkanlığı binasında, Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında görüşülen bütçe konusunda konuştu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
'a istediği borçlanma yetkisini verdiklerini belirten Kalkan, şöyle devam etti:
Devam eden alt yapı sorunları
"Bugün verdiğimiz yetki ile birlikte borçlanacak rakamı da eklediğimizde toplamda 1 milyar 368 milyon 497 bin 779 lira borçlanmış olacak. Bu rakamı özellikle Hataylı hemşehrilerimizin ve siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine sunmak isterim. Peki, bugüne kadar yapılanlara ve 2014'de vaat edildiği halde yapılmayan ve dağ gibi birikmiş başta alt yapı, su, kanalizasyon, asfalt, kirlilik sorunlara baktığımızda Lütfü Savaş bu borçlanma yetkisini hak ediyor mu? Tabi ki hayır. Zira yapılan kaynak israfları, plansız ve ihtiyaç önceliği gözetilmeden heba edilen harcamalarla Hatay'ı sıfırdan inşa etmeye yetecek paralar, maalesef Asi Nehri gibi buharlaşıp gitmiştir."
Borçlanma yetkisini verdik
Kalkan, Lütfü Savaş'ın söylediği gibi hizmete engel olmadıklarını ve meclis görüşmelerinde borçlanma yetkisini verdiklerini anlattı.
Hatay'da hizmet dolu yeni sayfalar açılmasını beklediklerini aktaran Kalkan, şunları paylaştı:
"Ayrıca Lütfü Savaş her yıl çarçur ettiği yıllık 800 milyon liralık yani 800 trilyonluk bütçeyi de hiçbir zaman yerinde kullanmamıştır. Ama Büyükşehir Belediye meclisimizde 2015 yılından itibaren sürekli borçlanma yetkisi istemeye gelmiştir. Biz de AK Parti grubu olarak Hatay'a hizmet edilir düşüncesi ile bu borçlanma yetkisini vermişiz. Bugün verilen yetkiyle alınacak borcu Lütfü Savaş'ın yine yerinde kullanmadığını göreceğiz.
Ancak siz basın mensuplarımızdan da bunun takipçisi olmasını rica ediyoruz. ve hep birlikte göreceğiz ki 5 yıldır arkasına sığınmaya çalıştığında elinden aldığımız, istismar etmesine fırsat vermediğimiz mazeretler gibi yeni mazeretlerle kamuoyunu aldatmaya devam edecektir. Lütfü Savaş için yolun sonu görüldü. Hatay artık hizmet dolu yeni sayfalar açılmasını bekliyor."
Yayladağı,Lütfü Savaş,Ak Parti,Hatay
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:37