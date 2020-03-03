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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amanda Zahui'yi renklerine bağladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsveçli Amanda Zahui'yi transfer etti.

03.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:20Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amanda Zahui'yi renklerine bağladı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor, İsveçli Amanda Zahui'yi transfer etti.
Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Amanda Zahui ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.
Uzun forvet ve pivot oyuncuya yeni takımında başarı dileyen Bayraktar, "Amanda Zahui artık kadromuzda, daha önce WNBA'de New York Liberty'de forma giyen oyuncumuzun takıma katkı sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor

Kaynak: AA

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3.03.2020 19:48:53