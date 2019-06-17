17.06.2019 20:31
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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Hatay Büyükşehir Belediyespor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'de forma giyen Özge Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim Kulübünde oynayan Asena Yalçın'ı renklerine bağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'de forma giyen Özge Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim Kulübünde oynayan Asena Yalçın'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir önceki sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu Özge Yavaş ile 1 yıllığına yeniden anlaşıldı.
A Milli Takım ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim Kulübü forması giyen 28 yaşındaki Asena Yalçın'la da 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Kaynak: AA
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor

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