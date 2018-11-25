25 Kasım 2018, 22:07
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Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 62-67

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 62-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe'yi 72-67 yendi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe'yi 72-67 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Yiğit Emre Şimşek

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Cansu Köksal 12, Ben Abdelkader 19, İlsu Darıcıoğlu 7, Paris 1, Johnson 17, Yeliz Doğan, Snytsina 10, Gizem Başaran 6

Fenerbahçe: Verameyenka 5, Birsel Vardarlı Demirmen 6, Plum 9, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Ayşe Cora 10, Özge Yavaş 3, Hartley 15, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 14-18

Devre: 34-35

3. Periyot: 52-49

Beş faulle çıkan: İlsu Darıcıoğlu 27.33 (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Fenerbahçe,Hatay,Büyükşehir Belediyespor

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