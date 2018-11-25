Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 62-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor
, evinde Fenerbahçe
'yi 72-67 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Turgut Işık
, Abdullah Koputan
, Yiğit Emre Şimşek
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Cansu Köksal
12, Ben Abdelkader 19, İlsu Darıcıoğlu 7, Paris
1, Johnson 17, Yeliz Doğan, Snytsina 10, Gizem Başaran 6
Fenerbahçe: Verameyenka 5, Birsel Vardarlı
Demirmen 6, Plum 9, Tuğçe Canıtez
5, Vaughn 14, Ayşe Cora
10, Özge Yavaş 3, Hartley 15, Esra Ural Topuz
1. Periyot: 14-18
Devre: 34-35
3. Periyot: 52-49
Beş faulle çıkan: İlsu Darıcıoğlu 27.33 (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Fenerbahçe,Hatay,Büyükşehir Belediyespor
25 Kasım 2018 Pazar 22:07