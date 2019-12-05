Hatay Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı

FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası D Grubu'nun son maçında Hatay
Büyükşehir Belediyespor sahasında, Rus temsilcisi Enisey'i 92-86 yenerek grubu lider olarak tamamladı.
Salon: Antakya
Hakemler: Alexandra Stan xx (Romanya), Xhelal Mumini xx (Kosova), Nataşa Dragojevic xx (Karadağ)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 3, Özge Yavaş xx 2, Marica Gajic xxxx 24, İdil Türk x, Haley Peters xxxx 22, Regan Magarity xxxx 23, Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran x, Hind Ben Abdulkader xxx 16, Tuğba Oral xx 2
WBC Enisey: Sabina Abaidullina xxx 15, Daria Kolosovskaia xxx 19, Ekaterina Kiryanova xx 5, Alexsandra Marchenkova xxx 13, Kyara Linskens xx 6, Aleksandra Tarasova x, Danielle Mc Cray xx 13, Sigrid Elisabeth Koizar xxx 15
1. Periyot: 25-19 (Hatay lehine)
Devre: 48-47 (Hatay lehine)
3. Periyot: 72-67 (Hatay lehine) - HATAY