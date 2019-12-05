Haberler » Spor » Hatay Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı - Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nun son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Rus temsilcisi Enisey'i 92-86 yenerek grubu lider olarak tamamladı.

05.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:22Hatay Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı
FIBA Kadınlar Kupası D Grubu'nun son maçında Büyükşehir Belediyespor sahasında, Rus temsilcisi Enisey'i 92-86 yenerek grubu lider olarak tamamladı.

Salon: Antakya

Hakemler: Alexandra Stan xx (Romanya), Xhelal Mumini xx (Kosova), Nataşa Dragojevic xx (Karadağ)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 3, Özge Yavaş xx 2, Marica Gajic xxxx 24, İdil Türk x, Haley Peters xxxx 22, Regan Magarity xxxx 23, Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran x, Hind Ben Abdulkader xxx 16, Tuğba Oral xx 2

WBC Enisey: Sabina Abaidullina xxx 15, Daria Kolosovskaia xxx 19, Ekaterina Kiryanova xx 5, Alexsandra Marchenkova xxx 13, Kyara Linskens xx 6, Aleksandra Tarasova x, Danielle Mc Cray xx 13, Sigrid Elisabeth Koizar xxx 15

1. Periyot: 25-19 (Hatay lehine)

Devre: 48-47 (Hatay lehine)

3. Periyot: 72-67 (Hatay lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Avrupa, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:59 Beşiktaş maçını tribünlerden takip eden kadın taraftarlardan ortak mesaj - Spor
20:58 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
20:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak - Spor
20:36 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Spor
20:31 Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 2 (Maç sonucu) - Spor
19:51 Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi - Spor
19:26 Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak - Spor
19:22 PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası - Spor
16:48 İtalyan gazetesinin "Black Friday" manşeti ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi - Spor
5.12.2019 21:09:56