Hatay Büyükşehir Belediyespor - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 76-79

SALON: Şanlıurfa
11 Nisan
HAKEMLER: Tahsin Kuzu
, Orkun Yurtdaş, Göksun
Öz
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Snytsina 21, Williams
24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın
6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal
, Hülya Çoklar 2, Harris 2
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa
Cado 7, Gülşah Gümüşay
1'İNCİ PERİYOT: 10-22
İLK YARI: 27-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-55
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası
çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor
, Hatay
Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyespor'in yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe
- Galatasaray
eşleşmesinin galibi olacak.
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Kaynak: DHA