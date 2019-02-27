27 Şubat 2019, 20:50
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Hatay Büyükşehir Belediyespor - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 76-79

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 76-79

SALON: Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun ÖzHATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 14, Melis Talay...



SALON: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa Cado 7, Gülşah Gümüşay

1'İNCİ PERİYOT: 10-22

İLK YARI: 27-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-55

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyespor'in yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.

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Kaynak: DHA


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