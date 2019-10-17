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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i 79-71 yendi.

17.10.2019 22:17Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i 79-71 yendi. Diğer yandan mücadele scoreboard arızası dolayısıyla 1 saat 15 dakika geç başladı.

Salon: Antakya

Hakemler: Zoron Mitrovski xx (Makedonya), Charalampos Karakatssounis xx (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas xx (Yunanistan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 3, Özge Yavaş xx 3, Gajic xxx 18, Peters xxx 17, Magarity xxx 15, Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran x, Ben Abdulkader xxxx 23, Tuğba Oral x

Tsmoki-Minsk: Vabishchevich xxx 13, Murauskaya xx 8, Rybalka x, Theriot xx 7, Stsiapanava x, Hasper xxx 21, Chidom xx 14, Bartakova xx 8

1. Periyot: 18-24 (Minsk lehine)

Devre: 34-45 (Minsk lehine)

3. Periyot: 61-56 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Avrupa, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

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