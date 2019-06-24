24.06.2019 14:45
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Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, 21 yaşında, 1,91 metre boyundaki forvet Magarity ile 1 yıllığına anlaştıklarını ifade etti.

Serhat Bayraktar, 1,91 metre boyundaki forvet oyuncusu Magarity ile 1 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.

Magarity'in takımın uzun oyuncu açığını kapatacağına inandıklarını söyleyen Bayraktar, " NCAA'da Virgina Techs Kolejinden bu yıl mezun olan 21 yaşındaki İsveçli uzun forvet-pivot Regan Magarity, bu sezon WNBA takımlarından Connecticut Sun tarafından draft edildi. Geçen sezon Virgina Techs'te 34 maçta 14.2 sayı 12.9 ribaund 2.3 asist ortalaması ile oynadı ve başarılı oyuncu bu maçların 22'sinde double double ile maçı tamamladı. Regan Magarity, önümüzdeki günlerde yapılacak olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İsveç Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda yer alıyor." dedi.

Bayraktar, Magarity'in uzak şutu ve alçak posttaki yüksek yüzdesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı
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