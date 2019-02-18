Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası!

17 Şubat günü Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlılar 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk takım oldu. İlk seti 22-25 kazanan Ziraat Bankası setlerde öne geçti. İkinci seti de 19-25'lik skorla kazanan Ankara temsilcisi setlerde durumu 0-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü setinde Hatay Büyükşehir Belediyespor etkili oldu. Seti 25-23 kazanan ev sahibi, setlerde durumu 1-2'ye getirdi. Dördüncü sette de oyununu rakibine kabul ettiren Büyükşehirli voleybolcular, seti 25-17 kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi.

Maçın kazananını belirleyecek olan tie-break seti de büyük çekişmeye sahne oldu. File önündeki oyunlarda hata yapmayan ve rakibini durdurmayı başaran Hatay Büyükşehir Belediyespor, seti 15-9, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.

Kaynak: Bültenler