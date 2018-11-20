Hatay Büyükşehir'e 5 Aday Adayı

20 Kasım 2018 Salı 13:16



20 Kasım 2018 Salı 13:16

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, aday adayları başvuru süreci ve yapılan temayül yoklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükşehire 5, 15 ilçede de 132 aday adayının olduğunu belirten Güler, bu sayının rekor bir başvuru olduğunu söyledi.Aday adaylarının birbirlerini rakip görmediğini ve ortak hareket ettiğini ifade eden Güler, "Malumunuz AK Parti olarak aday adayı başvuruları 5 ve 12 Kasım arasında belirlenmişti. Başvurularımız 5 Kasım'da başladı ancak yoğun talep üzerine bu süre 12 Kasım'dan, 16 Kasım'a uzatılmıştı. ve 16 Kasım'da da başvurular tamamlanmış oldu. İlimizde 15 ilçe ve büyükşehir için başvuru yapan 137 aday adayımız var. Bazı ilçelerimizde sayı oldukça yüksek ama genel olarak baktığımızda bu sayı rekor bir sayı. Bu da milletimizin, milletin partisine olan teveccühünün önemli göstergesidir. Bütün aday adaylarımıza başarılar diliyoruz. Biz AK Parti olarak aday adaylarımızda şöyle bir kültür olur. Hayırda yarıştır bu. Hiçbir adaya dayımız, diğer aday adayını rakip olarak görmez, beraber hareket ederler, beraber programlara giderler. Adayımızda netleştiği zaman, kendileri de adaymış gibi memleketi için, Hatay için, Türkiye için el birliğiyle çalışırlar. Bu bizim AK Parti geleneğimizdir. ve milletimizde takdir ettiği önemli bir gelenektir" dedi."Mevcut ilçe belediye başkanlarıyla devam edilecekse bunu genel merkez bildirecek"İlçe belediye başkanları ve ilçe teşkilat başkanlarının başvurularının olmadığını söyleyen Güler, "Belediye başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın başvuruları olmadı. Daha önce genel merkez bilgi vermişti bu konuda biliyorsunuz, belediye başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın adaylık başvuruları olmayacak. Genel merkezimiz uygun gördüğü belediye başkanını ya da devam edecek olan ya da değişecek olan belediye başkanları olur ise bunu genel merkezimiz bildirecek. Bunun yanı sıra ilçe başkanı arkadaşlardan belediye başkanı olmayı düşünen arkadaşlarımızın da başvuruları yine alınmadı. Genel merkezimiz yapacağı değerlendirmeler neticesinde ilçe başkanlarımıza bilgi verecekler. Ona göre başvuruları yapılır. Değerli arkadaşlar bu aday belirleme sürecini kamuoyunda siz daha önce de takip etmiştiniz. Genel merkez yerel yönetimler birimi, Hatay'da teşkilatlarda ve sahada çalışmalar yaptı. Burada teşkilatların görüşleri alındı. Bilinen kanaat önderlerinin, STK'ların hatta sahada bazı özel çalışmalar yapıldı. Bunun yanı sıra yine genel merkez teşkilat başkanlığımız, yine aynı şekilde yerel yönetimlerin yapmış olduğu gibi saha ve teşkilat çalışmaları yaptılar. Arge çalışmalarını yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Temayül sonuçlarıyla ilgili ya da adayın belirlenmesiyle ilgili bazen sosyal medyada değişik haberler görüyoruz. Onlara çok itibar etmeyelim. Bizim AK Parti geleneğinde böyle bir usul yoktur, genel merkezimiz çıkar kendisi açıklar. Temayül sonuçları daha önce de olduğu gibi kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bunu genel merkezimiz kendi değerlendirmelerini yaparken bu temayül sonuçlarını değerlendirmeye alıyor" açıklamalarında bulundu. - HATAY