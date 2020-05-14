HATAY Çatıda başlayan yangın, yazlık evi sardı

Çatıda başlayan yangın, yazlık evi sardıHATAY'ın Arsuz ilçesinde bulunan yazlık sitedeki evde çatıda başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı.

14.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:16
Çatıda başlayan yangın, yazlık evi sardı
HATAY'ın Arsuz ilçesinde bulunan yazlık sitedeki evde çatıda başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan yazlık sitedeki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, boş olan evi kısa sürede sardı. İhbarla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, itfaiye görevlilerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. HATAY Çatıda başlayan yangın, yazlık evi sardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Arsuz, Güncel, Haber

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