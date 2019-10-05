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Hatay cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı

Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandıHatay Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.

05.10.2019 13:58
Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı
Hatay Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı. Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı.
Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Hatay cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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