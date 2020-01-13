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Hatay çiçeklerle bezeniyor

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Hatay'ın her ilçesinde mevsimlik çiçek ekimi, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına yıl boyunca devam ediyor.

13.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:35Hatay çiçeklerle bezeniyor

HBB ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın girişimleri ile şehre kazandırılan dev organizasyon EXPO 2021 öncesinde il genelinde çiçeklendirme çalışmalarını arttırdı.

HBB Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin dört mevsim göze hitap eden estetik görünümünü koruması için çaba harcıyor. Ekipler Antakya Cumhuriyet Alanı'na mevsimlik çiçek ekimi çalışması gerçekleştirerek kent meydanını rengârenk bir görünüme kavuşturdu.

Mevsim koşullarına dayanıklı ve farklı renklerdeki çiçekler vatandaşların da beğenisini kazandı. HBB ekipleri, mevsimlik çiçek ekimi çalışmalarının il genelinde devam ettiğini belirtildi.


Lütfü Savaş, Bahçe, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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