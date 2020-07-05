HATAY Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldüHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

05.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:06
Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter ve 4 arazöz de katıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. HATAY Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkhan, Güncel, Haber
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