Hatay Çığlık Atıp, Oynadılar Balonları Otizm Farkındalığı İçin Bıraktılar

Çığlık atıp, oynadılar balonları Otizm farkındalığı için bıraktılar Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde de 'Dünya Otizm Farkındalık' günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerinin de katıldığı farkındalık etkinliğinde yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinasyonunda Atatürk
Anıt alanındaki farkındalık etkinliğine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden
, 6 anaokulu, 12 sınıf öğrencileri Milli Eğitim şube müdürleri katıldı. Birbirinden eğlenceli gösterilerin yapıldığı etkinlikte minik öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı. Üzerlerinde Otizm farkındalığına dikkat çeken sloganlar yazılı tişörtler giyen minik katılımcılara Kaymakam Yönden mavi balonlar dağıttı.
Hatay, İskenderun, Güncel
Kaynak: DHA