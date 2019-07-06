06.07.2019 17:34
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HATAY Cilvegözü'de TIR yoğunluğu

Cilvegözü'de TIR yoğunluğuHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR çıkış yaptı.

Cilvegözü'de TIR yoğunluğu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR çıkış yaptı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen içerisinde gıda maddesi, demir, çimento ve mermer bulunan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltan TIR'lar tekrar Türkiye'ye dönüş yapıyor. Yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda zaman zaman TIR yoğunluğu da yaşanıyor. HATAY Cilvegözü'de TIR yoğunluğu
Kaynak: DHA
Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

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