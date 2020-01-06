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Hatay cilvegözü gümrük kapısı'ndan 1 yılda 115 bin tır ile geçiş

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 1 yılda 115 bin TIR ile geçişHATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2019 yılında toplam 115 bin TIR ile çıkış yapıldı.

06.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:28
Gümrük Kapısı'ndan 1 yılda 115 bin TIR ile geçiş
HATAY'ın ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2019 yılında toplam 115 bin TIR ile çıkış yapıldı.
'nin çeşitli kentlerinden ihracat ürünlerinin yüklendiği ve yardım kuruluşlarına ait TIR'lar ile Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçilerek, Suriye'nin Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye ulaşılıyor. Yüklerin boşaltıldığı TIR'lar ile aynı gün Türkiye'ye dönüş yapılıyor. Suriye tarafına geçilen, ticari eşya yüklü TIR'larda gıda maddeleri yoğunlukla bulunuyor.
Bu kapsamda 2019 yılı boyunca Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 115 bin TIR ile çıkış yapıldığı belirtildi.
Hatay cilvegözü gümrük kapısı'ndan 1 yılda 115 bin tır ile geçiş

Cilvegözü, Reyhanlı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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