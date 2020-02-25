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HATAY Cilvegözü'nden TIR'lar ile insani yardım geçişleri

Cilvegözü'nden TIR'lar ile insani yardım geçişleriHATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, insani yardım ve ihracat malı yüklü TIR'lar ile geçiş yapılmaya devam ediliyor.

25.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:21HATAY Cilvegözü'nden TIR'lar ile insani yardım geçişleri

'nden TIR'lar ile insani yardım geçişleri

HATAY'ın ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, insani yardım ve ihracat malı yüklü TIR'lar ile geçiş yapılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ihracat ürünleri ile STK ve vakıfların İdlib'den göç ederek, sınıra yakın alanlara gelen sivillere ulaştırmak istediği yardımların yüklü olduğu TIR'lar ile Cilvegözü'nden geçişler sürüyor. Gümrük kapısından çıkışların yapıldığı TIR'lar ile ara bölgede yüklerin boşaltılmasından sonra yeniden Türkiye'ye geçiş yapılıyor.



Cilvegözü, Reyhanlı, İhracat, Güncel

Kaynak: DHA

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