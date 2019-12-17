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Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü alışveriş merkezindeki bıçaklı, silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı.

17.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:20Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı
'ın ilçesinde 1 kişinin öldüğü alışveriş merkezindeki bıçaklı, silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı.

Olay, İskenderun ilçesi sahil Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin önünde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanmıştı. Kafeye gelen Abidin K. ile kafe işletmecisi Alpay Uzuner arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan Alpay Uzuner, hayatını kaybetmişti. Aynı kavgada silahla yaralanan Abidin K. ise tedavisinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Çelik yelek giydirilen Abidin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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