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Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

02.08.2019 11:52 Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerinde 09 RS 441 ve 31 MA 7294 plakalı hafif ticari araçları durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 10 kişi tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüleri Muhammed E. ve Suriye uyruklu İbrahim B. gözaltına alındı. - HATAY

Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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