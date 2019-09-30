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Hatay'da 120 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 120 düzensiz göçmen yakalandı.

30.09.2019 11:54Hatay'da 120 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 120 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Pulluyazı ve Arslanyazı mahalleleri kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Suriyeli oldukları belirlenen 38 kişi, jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kışlak Mahallesi kırsalında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Altınözü sınırında görev yapan hudut birlikleri ise Suriye sınırı yakınlarında yakaladığı 78 Suriyeliyi işlemleri için jandarmaya teslim etti.

Yayladağı, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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