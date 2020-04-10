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Hatay'da 1270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'da 1270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

10.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:00
Hatay'da 1270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay 'da 1270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi yakınlarında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

M.N. ve Y.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel
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