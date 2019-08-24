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Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 göçmen Hatay'da yakalandı.

24.08.2019 13:51 Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 göçmen Hatay'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı 13 düzensiz göçmen belirlendi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerin alınan göçmenler daha sonra Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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