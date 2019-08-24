Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 göçmen Hatay'da yakalandı.

24.08.2019 15:59
Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı
HATAY - Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 göçmen Hatay'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı 13 düzensiz göçmen belirlendi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerin alınan göçmenler daha sonra Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:26   Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu
16:24   Günün kahramanı Aykut
16:17   Edirne'de orman yangını
16:17   Petra antik kentinde yolcu otobüsüne silahlı saldırı
16:14   İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
16:01   Salihli'de çiftlik yangını
16:00   - İstanbul'da girdiği denizde boğulan 19 Yaşındaki genç toprağa verildi