Haberler » kultur-sanat » Hatay'da 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu - Haber

Hatay'da 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

Hatay'ın Hassa ilçesindeki 76 okulda eğitim gören 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu.

14.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:28Hatay'da 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu
'ın Hassa ilçesindeki 76 okulda eğitim gören 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe genelindeki lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri aynı anda bir ders saati boyunca kitap okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak olduğunu söyledi.
Kampanyanın 6 haftadır devam ettiğini ve öğrenciler üzerine olumlu etkilerinin olduğunu ifade eden Bayraktar, öğrencilerin ellerinde kitapla dolaşmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bayraktar, "Kampanyanın devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gönderilen kitaplar komisyonumuz tarafından incelenerek yaş gruplarına göre okullara dağıtılıyor." dedi.
Dervişpaşa Ortaokulu öğrencilerinden Kadriye Sarıbay da, projeden duyduğu memnuniyeti aktardı.
Haftada iki kitap bitirdiğini belirten Sarıbay, arkadaşlarıyla anda kitap okuduğu için mutlu olduğunu vurguladı.

Hatay, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
16:34 Bursa'da kültür sanat
16:06 Oscar ödüllü Hırvat yapımcı Branko Lustig hayatını kaybetti
16:02 İzmir'de kültür sanat
15:58 Trabzon'da korunan alanları 2,2 milyon kişi gezdi
15:28 Hatay'da 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:35:12