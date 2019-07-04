04.07.2019 01:32
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Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 16 düzensiz göçme yakalandı.

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 16 düzensiz göçme yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları 59 MA 0235, 34 HZ 5138 ve 31 MA 4379 plakalı hafif ticari araçları durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 16 kişi tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi. Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, Genel

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