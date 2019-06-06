06.06.2019 17:32
Haberler» Güncel » Haber

HATAY'DA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI; 13 YARALI

HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Demrek Mahallesi'nde meydana gelen kazada Suriyeli Hasan El Masan yönetimindeki 06 FF 3608 plakalı hafif ticari araç aynı yönde giden Abdurrahman Doğan yönetimindeki 31 ABN 074 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Abdurrahman Doğan yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Her iki araçta bulunan 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanede sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. HATAY'DA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI; 13 YARALI
Kaynak: DHA
Hasan El, Abdurrahman Doğan, Hassa, Güncel