Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Osman Sever'in kullandığı 06 BET 163 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Altınözü-Antakya kara yolu Enek Kavşağı yakınlarında, Cuma Uzun idaresindeki 31 HJ 968 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Muhittin İşçimen, kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürüyor.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.