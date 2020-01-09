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Hatay'da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'da bir ikamete düzenlenen operasyonda, 20 bin adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 25 kilogram takoz esrar ele geçirildi.

09.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:40Hatay'da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi
'da bir ikamete düzenlenen operasyonda, 20 bin adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 25 kilogram takoz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 10 paket halinde 20 bin adet captagon hap ve 133 paket halinde 25 kilo 750 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu H.A, A.C. ve I.M. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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