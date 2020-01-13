Haberler » Güncel » Hatay'da 200 polisle uyuşturucu denetimi - Haber

Hatay'da 200 polisle uyuşturucu denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi yapıldı.

13.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:56Hatay'da 200 polisle uyuşturucu denetimi
'ın ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi yapıldı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Esentepe, Yıldırımtepe ve Gültepe mahallelerinde 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi.
Dedektör köpekler de araçlarda uyuşturucu madde aradı.
Uygulamada aranan 2 zanlı yakalandı, 3 motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:06  Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sanal gerçeklik araçlarının meslek okullarımızda kullanılacak olması... - Haber
17:06  Hindistan'da muhalefet partilerinden hükümete tartışmalı vatandaşlık düzenlemesini geri çekmesi... - Haber
17:05  2 Milyar Dolarlık Sektörün Uluslararası Fuarı sona erdi - Haber
17:05  Kursa katılıp, 'sürü yönetim' belgesi aldılar - Haber
17:05  İran'da neler oluyor ? - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:07:46