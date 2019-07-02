02.07.2019 17:20
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Hatay'da 21 göçmen yakalandı

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 21 göçmen yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 21 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 31 MD 298 plakalı hafif ticari araç ile 31 SAR 182 plakalı otomobilleri durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan 21 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu A.A., B.E. ve M.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

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