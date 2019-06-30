30.06.2019 14:42
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hatay'da 23 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 23 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay 'da 23 kaçak göçmen yakalandı
HATAY - Hatay'da Suriye 'den Türkiye 'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 07 MA 5592, 33 MA 4854 ve 01 MA 3799 plakalı hafif ticari araçlardaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 23 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Hatay'da 23 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
Kırıkhan , Türkiye , Suriye , Hatay , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:06 Yangına uykuda yakalandılar
16:03 Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
16:01 Trafoda akıma kapılan kuşlar tarlanın yanmasına sebep oldu
16:00 Evlerden 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar kamerada
15:59 İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
15:58 Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor
15:55 Manisa'da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı