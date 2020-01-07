Haberler » Güncel » Hatay'da 23 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu kamerada - Haber

Hatay'da 23 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu, emniyet kameralarınca kaydedildi.

07.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:14 Hatay'da 23 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu kamerada
'ın ilçesinde 23 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu, emniyet kameralarınca kaydedildi.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturması kapsamında, dün gerçekleştirilen operasyonda 23 zanlının yakalandığı görüntüler paylaşıldı.
Havadan ve karadan görüntülenen operasyonda, ekipler 20 adrese baskın düzenliyor.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmada, "koçbaşı" ile kapıların kırılıp evlere girilmesi ve zanlıların yakalanması yer alıyor.
Öte yandan, dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52   Mersin'de bahçeler yağmur sularının altında kaldı - Haber
17:52   Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı - Haber
17:51   Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı - Haber
17:47   Baki Ersoy'dan Başkan Cabbar'a ziyaret - Haber
17:46   İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler" - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:53:09