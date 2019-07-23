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Hatay'da 23 Temmuz anma etkinlikleri başladı

Hatay'da 23 Temmuz anma etkinlikleri başladıHatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23.07.2019 14:12
Hatay'da 23 Temmuz anma etkinlikleri başladı
Hatay'da 23 Temmuz anma etkinlikleri başladı
Hatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.
İlk olarak Antakya Atatürk Anıtı'na Hatay Valiliği, Hatay Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi adına çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile program son buldu. Gerçekleştirilen anma programlarının devamında Hatay il protokolü Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, 'Hatay'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü vesilesi ile karşınızdayız. Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan; Hatay halkının bağımsızlık tutkusuyla başlayan ve büyük bir inanç, sabır ve karalılıkla süren mücadelesi, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ı 'Şahsi meselemdir.' diye sahiplenmesi ve bizzat yürüttüğü barışçıl ve akılcı politikayla zaferle sonuçlanmıştır. Türkiye'nin tarihinde siyasi ve diplomatik açıdan önemli bir yere sahip olan Hatay'ın Anavatan'a katılması millet olmayı devlet olmaya yeğleyen vefalı Hataylıların birlik ve beraberlik içerisinde vatan ve millet sevgisinden aldıkları güç ve inançla giriştikleri mücadele sonucunda gerçekleşmiştirö diye konuştu. Hatay'da 23 Temmuz anma etkinlikleri başladı

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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