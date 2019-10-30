Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 29 kaçak göçmen yakalandı.

30.10.2019 13:30
Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 29 kaçak göçmen yakalandı.
Kırıkhan ilçesi Alan Yaylası mevkisinde yol uygulaması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüphe üzerine 01 MT 165 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan yabancı uyruklu 29 kaçak göçmenin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Kaçak göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Aracın yabancı uyruklu sürücüsü A.C. gözaltına alındı.
Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:40 Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken yakalandı
16:32 Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
16:20 Kuzey Ege'de 74 düzensiz göçmen yakalandı
16:03 Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
15:50 Liseli öğrencinin okul yolunda can verdiği kaza kamerada.
15:02 Otobüs yangınlarına "Otobüslerdeki televizyon ve prizler sebep oluyor" iddiası
14:45 CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi
30.10.2019 16:46:50