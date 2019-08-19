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Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'da 3 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandı.

19.08.2019 20:30
Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Hatay'da 3 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandı. Kaza, Antakya- Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 MA 6333, 34 CDJ 068 ve 34 RY 5795 plakalı 3 otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 6 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 31 MA 6333 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu şahısların durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Mehmet Bayrak/İHA)
Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Altınözü, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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