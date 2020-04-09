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Hatay'da 3 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı, Karamağara, Yalangoz mahalleleri karantinaya alındı.

09.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:38
Hatay'da 3 mahalle karantinaya alındı
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı, Karamağara, Yalangoz mahalleleri karantinaya alındı.

Kırıkhan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Ceylanlı, Karamağara, Yalangoz mahalleleri karantinaya alındı. Belirtilen mahallelerde ikamet etmeyenlerin (kamu görevlileri ve kamu hizmeti yapanlar hariç) ilgili mahallelere girişlerine müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Mahallesinde ikamet etmekte olan vatandaşların köyden ayrılmalarına doğum gibi acil haller dışında sadece sağlık sebebiyle Aile Sağlığı Merkezlerindeki aile hekiminden ilgili birime sevk kağıdı almak suretiyle izin verilecek.

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınmış olan tedbirlere uymayan vatandaşlara kolluk kuvveti ve diğer ilgili birimlerce 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine göre para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kırıkhan'da karantinaya alınan ve giriş-çıkışlara kapatılan mahallelerin girişinde jandarma ekipleri kontrol noktası oluştururken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkhan Belediyesi tarafından da dezenfekte çalışmaları yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkhan, Hatay, Güncel
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