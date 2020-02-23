Hatay'da 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

, HATAY'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananları deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmalarda Suriye uyruklu A.A.'nın evinde uyuşturucu madde sakladığını tespit etti. Evden sevkiyat yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, yapılan aramada toplam 32 bin 600 adet (5,440 gram) captagon hap ele geçirdi. Evde bulunan A. A. ile eşi olan Suriye uyruklu H.M., gözaltına alındı. H.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Hatay