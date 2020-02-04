Haberler » Güncel » Hatay'da 38 kilo 590 gram esrar ele geçirildi - Haber

Hatay'da 38 kilo 590 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.

04.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:50Hatay'da 38 kilo 590 gram esrar ele geçirildi
'ın ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, 21 Ocak'ta Reyhanlı ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evin bahçesine gömülü varildeki 125 pakette 26 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.
Evdeki aramada da 265 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve bir dijital terazi ile iki ruhsatsız tabanca bulundu.
Reyhanlı ilçesinde 29 Ocak'ta düzenlenen operasyonda ise 60 pakette 12 kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Suriyeli şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Operasyonlarla ilgili 4 Suriyeli zanlının arandığı belirtildi.

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:14:27