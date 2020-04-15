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Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

- Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:36
- Hatay 'da 4.7 büyüklüğünde deprem
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi.
Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı. Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

Etiketler: Yayladağı, Deprem, Hatay, Genel
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