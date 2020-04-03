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Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem

Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem Akdeniz'de meydana gelen 4.7 şiddetinde ki deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.

03.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:24
Hatay 'da 4.7 şiddetinde deprem
HATAY - Akdeniz 'de meydana gelen 4.7 şiddetinde ki deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.
Akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 şiddetinde ki deprem Hatay Merkez olmak üzere tüm ilçelerinde hissedildi.
Depremden dolayı panik yaşadıklarını belirten bazı vatandaşlar, kendilerini koronavirüse rağmen sokağa attıklarını ifade ettiler.
Depremin etkisine rağmen, birçok vatandaş ise evlerinden dışarıya çıkmadı. Hatay’da 4.7 şiddetinde deprem

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz, Deprem, Hatay, Genel

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Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem
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