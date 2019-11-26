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Hatay'da 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu.

26.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:45
'ın ilçesinde, 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu.
Atatürk Caddesi üzerinde temizlik çalışmaları yapan belediye personeli, bacakları kesilmiş kedi ölüsüne rastladı. Kedi ölüsü, İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından sahildeki boş bir alana gömüldü.
Ölü kediyi bulan temizlik işçisi Abdulselam İpek, AA muhabirine, kedinin yanına hareketsiz durduğu için gittiğini, daha sonra dört ayağının kesilmiş olduğunu fark ettiğini anlatarak "Çöp toplayan arkadaşlar geldi alacaktı, ben de o esnafa resmini çektim. İnanılmaz bir şey bende şok oldum." dedi.
Öte yandan bacakları kesilen sokak kedisini daha önce besleyen 66 yaşındaki Fadime Bastık, hayvanın ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen kedinin adının "Boncuk" olduğu ve kediye günlük yemek verdiğini söyleyen Bastık, "Ben gece gündüz bunlara bakıyorum. Yazın eve dahi gitmiyorum. Benim hayatımda bunlardan başka kimse yok. Ne istediler kedimden, zaten konuşamıyor." ifadelerini kullandı.
Bastık, kedinin ölmesine neden olanlardan şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.
Hatay'da 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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