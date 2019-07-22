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Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir kamyonette gümrük kaçağı 4 bin paket kaçak sigara bulundu.

22.07.2019 13:00 Hatay
Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir kamyonette gümrük kaçağı 4 bin paket kaçak sigara bulundu.
Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyoneti Aktepe Mahallesi'nin sınır hattı yakınlarında durdurarak arama yaptı.
Dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.
Şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Hassa, Hatay, Güncel

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