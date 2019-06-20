20.06.2019 11:39
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Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'ınYayladağıilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında yol kontrol ve emniyet devriyesi yapan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri 31 H 1546 plakalı kamyoneti durdurdu.AraçiçerisindeSuriyeuyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanırken, kamyonet sürücüsü M.D. (24) gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İfadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Jandarma,Yayladağı,Hatay,3. Sayfa

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