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Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

04.10.2019 12:06Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Hamuttepe ve Belengöz hudut karakolu sorumluluk sahalarında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 41 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Yayladağı, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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