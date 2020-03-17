Hatay'da 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Suriye uyruklu A.E'yi takibe alan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, valize gizlenmiş şekilde 18 kilo 700 gram takoz esrar ile 450 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Suriye uyruklu A.E'yi takibe alan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, valize gizlenmiş şekilde 18 kilo 700 gram takoz esrar ile 450 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları