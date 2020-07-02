Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördüHATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

02.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:50
Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan bir saatlik söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Arsuz'un Beyköy kırsal alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı. Orman İşletme Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın yerine havadan müdahale için 4 helikopter, bir uçak, karadan da 15 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 100 yer işçisi sevk etti. Alevler 5 hektarlık alana zarar verirken, ekipler havadan ve karadan yürüttüğü 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Hatay’da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Arsuz, Hatay, Güncel, Haber
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